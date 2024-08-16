Sözleşmesi uzatıldı: Juventus'un yeni 10 numarası Kenan Yıldız!

Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029'a kadar uzattı ve 10 numaralı formayı verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 20:28
Sözleşmesi uzatıldı: Juventus'un yeni 10 numarası Kenan Yıldız!
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Juventus, milli oyuncu Kenan Yıldız'la yapılan sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlı kulüp, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.

Kenan Yıldız'ın İtalyan kulübündeki yeni maaşı 1 milyon 600 bin Euro ve bonuslar şeklinde düzenlendi.

Juventus, genç yıldızımıza ayrıca 10 numaralı formayı da verdi.


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