Sözleşmesi uzatıldı: Juventus'un yeni 10 numarası Kenan Yıldız!

Yayınlanma: 16.08.2024 - 20:28

Güncelleme: 16.08.2024 - 20:28

Juventus, milli oyuncu Kenan Yıldız'la yapılan sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlı kulüp, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.

Kenan Yıldız'ın İtalyan kulübündeki yeni maaşı 1 milyon 600 bin Euro ve bonuslar şeklinde düzenlendi.

Juventus, genç yıldızımıza ayrıca 10 numaralı formayı da verdi.