Kenan Yıldız oyuna girdi, Juventus final yolunda avantajı kaptı!

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus, evinde Lazio'yu 2-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 07:56
Kenan Yıldız oyuna girdi, Juventus final yolunda avantajı kaptı!
Abone Ol google-news

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus ile Lazio karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı Juventus 2-0 kazandı. 

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Federico Chiesa ve 64. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti. 

SONRADAN OYUNDA DAHİL OLDU

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, karşılaşmada 81. dakikada oyuna dahil oldu. 

İtalya Kupası'nda yarı final rövanş maçı 23 Nisan tarihinde Lazio'nun ev sahipliğinde oynanacak. 


juventus haberleri lazio haberleri Kenan Yıldız haberleri İtalya Kupası haberleri

İlgili Haberler

Juventus'ta transferde Kenan Yıldız ayrıntısı: 'Yerine geçebilecek bir isim var'

Juventus'ta transferde Kenan Yıldız ayrıntısı: 'Yerine geçebilecek bir isim var'
Juventus'tan Kenan Yıldız'a müjde: İlk 11'de yer alacak!

Juventus'tan Kenan Yıldız'a müjde: İlk 11'de yer alacak!
Allegri'den Kenan Yıldız sözleri: 'Daha az oynadı ama...'

Allegri'den Kenan Yıldız sözleri: 'Daha az oynadı ama...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri
Ali Koç’tan Erden Timur’a sert sözler: ‘Gece yatarken bizi düşün, özellikle de başkanlığım bitince’

Ali Koç’tan Erden Timur’a sert sözler: ‘Gece yatarken bizi düşün, özellikle de başkanlığım bitince’
İmamoğlu kazandı: Seren Serengil'den Sinan Akçıl'a yanıt geldi!

İmamoğlu kazandı: Seren Serengil'den Sinan Akçıl'a yanıt geldi!
Acun Ilıcalı’dan hakem tepkisi: ‘Bütün bunların sorumlusu…’

Acun Ilıcalı’dan hakem tepkisi: ‘Bütün bunların sorumlusu…’
Acun Ilıcalı'dan sert tepki: 'Futbola adaleti getireceğiz'

Acun Ilıcalı'dan sert tepki: 'Futbola adaleti getireceğiz'
Başak Demirtaş’tan ‘mazbata’ tepkisi: ‘Yarın ben de Van’dayım

Başak Demirtaş’tan ‘mazbata’ tepkisi: ‘Yarın ben de Van’dayım
Fenerbahçeli Alişan ve Galatasaraylı Şahan Gökbakar birbirini engelledi!

Fenerbahçeli Alişan ve Galatasaraylı Şahan Gökbakar birbirini engelledi!
Tarihi genel kuruldan çıkan kararlar: Fenerbahçe’de yönetime 4 yetki verildi!

Tarihi genel kuruldan çıkan kararlar: Fenerbahçe’de yönetime 4 yetki verildi!