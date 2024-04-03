Kenan Yıldız oyuna girdi, Juventus final yolunda avantajı kaptı!
İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus, evinde Lazio'yu 2-0 yendi.
İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus ile Lazio karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı Juventus 2-0 kazandı.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Federico Chiesa ve 64. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.
SONRADAN OYUNDA DAHİL OLDU
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, karşılaşmada 81. dakikada oyuna dahil oldu.
İtalya Kupası'nda yarı final rövanş maçı 23 Nisan tarihinde Lazio'nun ev sahipliğinde oynanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da yangın faciası: 29 ölü!
- CHP kazanmıştı, oylar yeniden sayılacak
- Kazanan adaya mazbata verilmiyor
- 'Mecbur acı ilacı içirecekti'
- Anket şirketlerinin yerel seçim karnesi
- Gece kulübünde çıkan yangının nedeni belli oldu
- Alevlerin gece kulübünü sardığı anlar ortaya çıktı!
- 'AK Parti seçmeni sandığa gitmedi'
- Seçilen adayın hakları alındı!
- Belediyede in cin top oynuyor!