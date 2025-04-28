Kenan Yıldız'dan açıklama: 'Ondan özür diliyorum'

Juventus-Monza maçının ilk yarısının son anlarında kırmızı kartla oyundan atılan milli futbolcu Kenan Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özür diledi.

Kenan Yıldız'dan açıklama: 'Ondan özür diliyorum'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.04.2025 - 14:28

Juventus'un Monza'yı 2-0 mağlup ettiği maçta Kırmızı Kart gören Kenan Yıldız özür diledi.

Müsabakanın ilk yarısının son saniyelerinde rakibi Alessandro Bianco'ya yaptığı müdahale nedeniyle VAR uyarısıyla kırmızı kart gören Kenan Yıldız, sosyal medya hesabından konuya dair paylaşım yaptı.

Özür dileyen Kenan Yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam sahada yaşananlar nedeniyle derin üzüntü duyuyorum. Rakibime vurmak gibi bir niyetim yoktu ve ondan özür diliyorum. Bu hareketin gerçek niyetlerimi aşan bir hareket olduğunu, benim doğamı ve futbola bakış tarzımı yansıtmadığını açıklığa kavuşturmak istiyorum. Yaşananlar için takım arkadaşlarımdan, antrenörümden, teknik ekipten, kulüpten ve taraftarlardan tekrar özür dilemek ve bu zor durumda bile eksilmeyen destekleri için onlara teşekkür etmek istiyorum."


Etiketler: #Kenan Yıldız #juventus #kırmızı kart

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