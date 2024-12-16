Kenan Yıldız'dan geleceği ile ilgili açıklama: '5 yıl sonra...'
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, geleceği ile ilgili konuştu.
Juventus'taki performansıyla adından söz ettiren ve devlerin radarına giren Kenan Yıldız, geleceğiyle ilgili gelen bir soruya yanıt verdi.
Milli futbolcumuz, Juventus'ta mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.
"JUVENTUS'TA ÇOK MUTLUYUM"
"Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?" sorusunu yanıtlayan Kenan Yıldız, "Juventus'ta çok mutluyum. Geleceğim burada. Kendimi 5 yıl sonra da Juventus'ta görüyorum" ifadelerini kullandı.
ASTON VILLA VE MANCHESTER UNITED İLGİLENİYOR
Genç yıldızla, Aston Villa ve Manchester United'ın ilgilendiği bilinirken, Kenan için Aston Villa'nın 80 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtilmişti.
Bu sezon Juventus'ta 22 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
Etiketler: #Kenan Yıldız #juventus #manchester united
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