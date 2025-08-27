Maça saatler kala... Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye mesaj!

Fenerbahçe’ye transferi beklenen Benficalı Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli yöneticilere mesaj yolladı.
Milli oyuncu, sarı-lacivertli yöneticilere, “Beni almadan İstanbul’a dönmeyin, Fenerbahçe’yle şampiyonluk yaşamaya geleceğim” ifadesini kullandı.
ALİ KOÇ LİZBON'DA KALACAK
22.5 milyon Euro’luk teklifine yanıt bekleyen Fenerbahçe’de başkan Ali Koç ve yönetici Hakan Safi, Kerem’i perşembe günü İstanbul’a getirmek için maçtan sonra Lizbon’da kalacak.
Benfica son dakika fikir değiştirip fiyatı artırmazsa transferin bitmesi bekleniyor.