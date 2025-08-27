Cumhuriyet Gazetesi Logo
Maça saatler kala... Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye mesaj!

27.08.2025 10:12:00
Cumhuriyet Spor
Benfica forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç öncesi Fenerbahçeli yöneticilere mesaj yolladığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe’ye transferi beklenen Benficalı Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli yöneticilere mesaj yolladı.

Milli oyuncu, sarı-lacivertli yöneticilere, “Beni almadan İstanbul’a dönmeyin, Fenerbahçe’yle şampiyonluk yaşamaya geleceğim” ifadesini kullandı.

ALİ KOÇ LİZBON'DA KALACAK

22.5 milyon Euro’luk teklifine yanıt bekleyen Fenerbahçe’de başkan Ali Koç ve yönetici Hakan Safi, Kerem’i perşembe günü İstanbul’a getirmek için maçtan sonra Lizbon’da kalacak.

Benfica son dakika fikir değiştirip fiyatı artırmazsa transferin bitmesi bekleniyor.

