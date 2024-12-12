Kerem Aktürkoğlu İtalyan duvarını aşamadı!

Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Benfica evinde Bologna ile 0-0 berabere kaldı.

Kerem Aktürkoğlu İtalyan duvarını aşamadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2024 - 09:39

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Bruno Lage'nin ekibi Benfica evinde Vincenzo Italiano'nun yönetimindeki Bologna ile 0-0 berabere kaldı.

Estadio da Luz'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve iki takım da karşılıklı pozisyonlara rağmen sahadan 1'er puan ile ayrılmış oldu.

MİLLİ YILDIZLAR FORMA GİYDİ

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu 72 dakika sahada kalırken, Orkun Kökçü 80 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Benfica puanını 10'a yükseltirken, Bologna 2 puana ulaşmış oldu.

Ligin 7. haftasında Benfica evinde Barcelona'yı ağırlarken, Bologna sahasında Borussia Dortmund ile karşılaşacak.


Etiketler: #kerem aktürkoğlu #orkun kökçü #Benfica #bologna

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