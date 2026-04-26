Barış Alper Yılmaz'dan şampiyonluk iddiası: 'Bizim gibi oyuncular olursa...'

26.04.2026 22:43:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'ın milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 3-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu.

Milli futbolcu, "Öncelikle çok mutluyuz. 4. şampiyonluğumuza ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Daha bitmedi. Haftaya Samsun'a gideceğiz. Ben sorumluluklarından kaçan bir çocuk olmadım. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Osimhen'e nasıl hissediyorsun dedim, ikimizin ismi vardı penaltıda, sen at dedi, ona teşekkür ediyorum" dedi.

"BU LİGDE BİZİM GİBİ OYUNCULAR OLURSA..."

Milli takım ve Dünya Kupası için konuşan Barış Alper Yılmaz, "Nasip kısmet. Dünya Kupası'na daha var. İnşallah sezonu bitirip oraya en güzel şekilde gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Barış Alper, son olarak, "Bitmedi daha lig. Bittiği zaman hep birlikte kutlayacağız aynı coşkuyla. 3 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Hayatımda hiç süslü cümle kurmadım, bana yakışmaz, karakterim bu. Bu ligde bizim gibi oyuncular olursa biz hep şampiyon oluruz" açıklamasını yaptı.

Derbi galibiyetinin ardından... Galatasaray'dan art arda paylaşımlar! Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı kulüp derbi galibiyetinin ardından sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.
Ederson'dan büyük itiraz: Yasin Kol'dan kırmızı kart! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Galatasaray derbisinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Yunus Akgün'den penaltı açıklaması: 'Değmedim diyor ama...' Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, 3-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından görüşlerini aktardı.