Barış Alper Yılmaz'dan şampiyonluk iddiası: 'Bizim gibi oyuncular olursa...'

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu.

Milli futbolcu, "Öncelikle çok mutluyuz. 4. şampiyonluğumuza ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Daha bitmedi. Haftaya Samsun'a gideceğiz. Ben sorumluluklarından kaçan bir çocuk olmadım. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Osimhen'e nasıl hissediyorsun dedim, ikimizin ismi vardı penaltıda, sen at dedi, ona teşekkür ediyorum" dedi.

"BU LİGDE BİZİM GİBİ OYUNCULAR OLURSA..."

Milli takım ve Dünya Kupası için konuşan Barış Alper Yılmaz, "Nasip kısmet. Dünya Kupası'na daha var. İnşallah sezonu bitirip oraya en güzel şekilde gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Barış Alper, son olarak, "Bitmedi daha lig. Bittiği zaman hep birlikte kutlayacağız aynı coşkuyla. 3 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Hayatımda hiç süslü cümle kurmadım, bana yakışmaz, karakterim bu. Bu ligde bizim gibi oyuncular olursa biz hep şampiyon oluruz" açıklamasını yaptı.