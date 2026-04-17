Kerem Aktürkoğlu: 'Skandal bir karar!'

17.04.2026 23:02:00
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçeli yıldızlar maçı değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerde golleri Talisca ve Kerem Aktürkoğlu attı. Maçın ardından Fenerbahçeli yıldızlar maçı beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu, "Okul saldırılarında hayatını kaybedenlerin mekanı cennet olsun, yaralılara acil şifalar dilerim öncelikle" diyerek sözlerine başladı.

Hakemin son dakikada Rizespor kalecisi Yahya Fofana lehine faul çalmasına tepki gösteren Kerem Aktürkoğlu, "Bugün bu konuşmayı yapmak istemezdim. Bazı şeyleri söylemek gerekiyor. Bugün olmadı. Bunun özeleştirisini yapmamız lazım. 3 oldu galiba, kaç oldu bilmiyorum son dakikalarda puan kayıplarımız. Son dakikalarda verilen faulün hiçbir açıklaması yok. Ceza sahası içinde kalecinin dokunulmazlığı var ama ceza sahası dışında kendisini yere atıyor ve topu eline alıyor. Skandal bir karar! Ondan sonra hatalar zinciri. Biz özeleştirimizi yapıyoruz. Diyecek kelimelerimiz yok. Taraftarımıza böyle bir akşam yaşattığımız için üzgünüz. Taraftarımızdan özür dileriz. Sezon daha bitmedi ama çok zor. Bazı şeyler sadece bizim elimizde değil. Son dakikalarda yemememiz gereken bir gol ama hataların da bu şekilde bariz yapılmaması gerekiyor. Diyecek bir şey yok. Taraftarımız haklarını helal etsin" şeklinde konuştu.

"BEDELİ AĞIR OLUYOR"

Maça ilk 11'de başlayan ve 90+6'da yerini Mert Müldür'e bırakan Nelson Semedo, "İyi bir takımla karşılaştığımızı düşünüyorum. Geriye düştükten sonra maçı çevirmeyi başardık ama son dakikada yediğimiz golle iş karmaşık bir hale geldi. Bu tarz hatalar yaparsanız, bedeli ağır oluyor. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Kolay bir durum değil, bunun farkındayım. Bu maçı kazanmak sorumluluğumuzdu. Son dakikalarda böyle bir gol yiyince bedeli ağır oluyor. Bir sonraki maçı düşünüp, o maçı kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.

"BİZİM İÇİN ZOR BİR DURUM"

Kaptan Milan Skriniar, "Böylesine bir sondan sonra konuşmak çok zor. İyi oynadık, pozisyonlar ürettik. Geriye düştükten sonra maçı çevirdik ama son saniyede başımıza böyle bir şey geldi. Bizim için zor bir durum. Söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

Zirve yarışında yara aldı: Fenerbahçe, Rizespor karşısında son saniyede yıkıldı
Zirve yarışında yara aldı: Fenerbahçe, Rizespor karşısında son saniyede yıkıldı Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin Euroleague'deki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Euroleague'deki rakibi belli oldu Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-Off'larında Zalgiris Kaunas ile eşleşti.
Fenerbahçe tribünlerinden Ederson'a tepki
Fenerbahçe tribünlerinden Ederson'a tepki Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe son dakikada yediği golle Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından tribündeki taraftarlar, ikinci golde hata yapan Ederson'a tepki gösterdi.