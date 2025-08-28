Kerem Aktürkoğlu, Türk futbol tarihine geçti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.08.2025 11:44:00
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Fenerbahçe'yi mağlup etti. Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin filesini havalandırarak Türk futbol tarihine geçti.

Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi tek golle geçti. Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi hayallerini sonlandıran gol ise Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Kerem Aktürkoğlu, belki de formasını giyeceği sarı-lacivertlilere gol atarak Türk futbol tarihine geçti.

Opta verilerine göre, Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde (ön elemeler ve grup aşaması) yabancı bir takımın formasıyla bir Türk takımına gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

Takımının galibiyet golünü atan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 76. dakikada yerini Schjelderup'a bıraktı.

