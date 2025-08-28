Portekiz basınında gündem Kerem Aktürkoğlu! 'Başarısız transferin intikamını aldı'

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica'ya 1-0 yenildiği maç Portekiz basınında geniş yankı uyandırdı. Ülke basını, Kerem Aktürkoğlu'na vurgu yaparken maçla ilgili çarpıcı ifadeler kullanıldı.

Sportinforma: Kaderin cilvesi: Aktürkoğlu, Fenerbahçe'yi deviren ve Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan golü attı.

Ojogo: Benfica play-off rövanş maçında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'yi evinde 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazandı.

Sicnoticias: Benfica, Fenerbahçe'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi ve milyonlarca Euro kazandı.

TSF: Transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan Kerem Aktürkoğlu, onları Şampiyonlar Ligi'nden eledi.

Sabado: Benfica, Fenerbahçe'yi yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazandı.

FPF: Benfica'nın Fenerbahçe galibiyeti, Portekiz'in iki takımını Şampiyonlar Ligi'nde buluşturdu.

Somosfanaticos: Basitçe söylemek gerekirse güçlü olan kazandı. Benfica, Fenerbahçe karşısında daha iyi, daha organize ve daha kaliteli bir takımdı ve özellikle ilk yarıda Türkler için birçok sorun yarattılar. İkinci yarı daha dengeliydi ancak bu Fenerbahçe'nin onları geride bıraktığı anlamına gelmiyor.

DN: Kerem Aktürkoğlu, kaderin tuhaf cilvesiyle grup aşamasına damga vurdu. Türk milli futbolcu, Benfica'nın lig aşamasına yükselmesinde belirleyici oldu.

Observador: Bruno Lage duygusallıktan çok mantıklı davranılmasını istemişti ancak kader ironiyi seçti. Aktürkoğlu maçın tek golünü attı ve Fenerbahçe'yi eledi.

A Bola: Kerem Aktürkoğlu, maçın belirleyicisi oldu ve Fenerbahçe'nin kendisini neden bu kadar çok istediğini bize hatırlattı. Maçın adamı olan Aktürkoğlu milyonlarca Euro'luk elemeyi belirleyen golü attı, kendisini isteyen takıma darbe indirdi. Fenerbahçe'ye saygısızlık etmek istemiyormuş gibi utangaç bir gol sevinci yaşadı.

Record: Fenerbahçe'nin transfer hedefi olarak gösterilen Kerem Aktürkoğlu, Benfica adına ilk golü atarken, sevinme zamanı geldiğinde ne yapacağını bilemedi. Aktürkoğlu golün ardından kutlama sırasında kaybolmuş gibi görünüyordu. Mourinho'nun da itiraf ettiği gibi Benfica daha iyiydi.

Desporto Ao Minuto: Türk lokumu Jose Mourinho'yu üzdü. Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıda attığı mükemmel golle Türk rüyasına son verdi. Fenerbahçe'ye transferi çok yakın olan Türk milli futbolcu, maçın sonucunu Benfica lehine belirledi ve maçın kahramanı oldu.

Bola Na Rede: Kerem Aktürkoğlu, başarısız transferin intikamını aldı ve Benfica'nın Fenerbahçe'ye attığı golü kaydetti.