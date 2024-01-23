Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin paylaşımı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 21:06
Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin paylaşımı
Abone Ol google-news

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından Filistin için bir paylaşımda bulundu.

Milli futbolcu, paylaşımında, "Gazze'deki masumlar vahşice bombalamalardan sonra şimdi de açlıktan ölümle yüz yüzeler. Tek bir çocuk daha ölmesin. İnsanlık ölmesin!!!" ifadelerini kullandı.

 

Kerem Aktürkoğlu, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların başladığı dönemde de Filistin'e destek vermişti.


kerem aktürkoğlu haberleri galatasaray haberleri filistin haberleri

İlgili Haberler

Kerem Aktürkoğlu: 'Fenerbahçe kaybetti, motive olduk'

Kerem Aktürkoğlu: 'Fenerbahçe kaybetti, motive olduk'
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku! Cezalı duruma düştü...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku! Cezalı duruma düştü...
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ameliyat edildi!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ameliyat edildi!

En Çok Okunan Haberler