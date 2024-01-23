Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin paylaşımı
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı paylaştı.
Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından Filistin için bir paylaşımda bulundu.
Milli futbolcu, paylaşımında, "Gazze'deki masumlar vahşice bombalamalardan sonra şimdi de açlıktan ölümle yüz yüzeler. Tek bir çocuk daha ölmesin. İnsanlık ölmesin!!!" ifadelerini kullandı.
Gazze’deki masumlar vahşice bombalamalardan sonra şimdi de açlıktan ölümle yüz yüzeler. Tek bir çocuk daha ölmesin. İnsanlık ölmesin!!! #GazaStarving— Kerem Aktürkoğlu (@keremakturkoglu) January 23, 2024
Kerem Aktürkoğlu, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların başladığı dönemde de Filistin'e destek vermişti.
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