Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'ı şoke eden rapor
Avrupa'ya gitmek isteyen 23 yaşındaki oyuncu için gözlemciler, "Karar mekanizmasında eksiklik var" notunu düşünce hesaplar bozuldu. İddiaya göre, sarı-kırmızılılara 10 milyon Euro'nun üstünde teklif gelmedi.
Galatasaray'ın geride kalan sezonda en çok oynayan ismi olan Kerem Aktürkoğlu, lig bittikten sonra sosyal medyadan veda niteliğinde bir teşekkür mesajı yayınlayarak gündem olmuştu.
Sarı-kırmızılı ekipten sonra A Milli Takım'ın da bankosu haline gelen ve son Litvanya sınavı ile birlikte bir senede 65 maça çıkan yıldız futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Sezon boyunca birçok Avrupa kulübü, Nef Stadyumu'na gözlemciler göndererek 23 yaşındaki oyuncuyu yakından takip etti.
Galatasaray'ın beklentisi 15-20 milyon Euro seviyelerinde olsa da Kerem için hazırlanan gözlemci raporları 10 milyon Euro üzerinde teklifler gelmesini zorlaştırıyor.
LYON'DAN 8 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE
Sporx'in haberine göre, milli futbolcuyu izleyen ve beğenen gözlemciler, "Karar mekanizmasında eksiklik var" notuyla olumsuz düşüncelerini de paylaşıyor.
Fransız ve Alman kulüplerinden henüz Kerem Aktürkoğlu için 10 milyon Euro üzerinde teklif gelmedi. Lyon cephesi 7-8 milyon Euro bütçe ayırdı ancak Galatasaray'ın bu rakamı kabul etmesi mümkün değil.
Sarı-kırmızılıların 2026'ya kadar sözleşmesi olan oyuncuyu düşük rakama kesinlikle satmayacağı ve maaşına zam yapılarak takımda tutmayı planladığı öğrenildi.
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