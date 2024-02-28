Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi açıklaması: 'Sevinci yapmayacağını biliyordum'

Yayınlanma: 28.02.2024 - 16:35

Güncelleme: 28.02.2024 - 16:35

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sarı-kırmızılı takımın YouTube katıl hesabına konuk oldu. Galatasaray kaptanı son dönemde yaşanan gelişmeler ve takımın performansıyla ilgili soruları yanıtladı.

Kerem Aktürkoğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Ankaragücü maçında hem bizim hem taraftarın beklediği Icardi sevincini görmekti. Değer verdiğim insanın modunun düştüğünü hissettiğim anda destek olmak istedim. Ben direkt kendimi insanların yerine koyuyorum. Orada Icardi'nin o sevinci yapmayacağını biliyordum, 'Beni kırma lütfen yapar mısın' dedim. O da sağ olsun yaptı."

"BAYERN MUNIH'İ DOMİNE ETTİK"

"Aslında hem takım olarak hem bireysel olarak iyi bir Şampiyonlar Ligi süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Tabi ki son maçtan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadık 3. olduk. Ama maçlara baktığımızda büyük takımlara karşı, Bayern Münih'e karşı maçı domine ettiğimiz zamanlar oldu..."

"MÜKEMMEL BİRLİK OLDUK"

"Hocamız Okan Buruk ile birlikte, geldiğinden itibaren süreçte, mükemmel bir birliktelik olduğunu düşünüyorum kulüpte. Takımdaşlık ruhu var. Taraftarımız, yönetimimiz, çalışanlarımız, bizler mükemmel bir birlik olduk."

"GALATASARAY'DA BÜYÜDÜM"

"Ben bir doğum günümden sonra 'Galatasaray'da doğmadım ama Galatasaray'da büyüdüm.' demiştim. Gerçekten öyle oldu. 21 yaşında gelmiştim, şimdi 25'e girdim."

"DÜŞTÜĞÜM ZAMAN AYAĞA KALKMASINI BİLDİM"

"Belki de Galatasaray tarihinin en kötü döneminde olduğum zamanları da biliyorum, çok güzel bir şampiyonluk yaşadığımız geçen seneyi de biliyorum. O yüzden hem fiziksel olarak hem mental olarak en önemli şey aslında pes etmemek. Benim hayat hikâyem de biraz öyle geçti bu zamana kadar. Sürekli düştüğüm zamanda ayağa kalkmasını bildim, bilmek zorundaydım."

"SÜPER LİG'DEN 3. LİG'E GİTTİM"

"Ben kariyerimde 'kötü' denilebilecek bir şey yaptım. Süper Lig'den 3. Lig'e gittim ama oynadım ve buraya güçlü bir şekilde geldim. Hangi ligde olursan ol, bence oynamak bir futbolcu için çok önemli."