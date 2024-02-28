Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi açıklaması: 'Sevinci yapmayacağını biliyordum'

Süper Lig ekibi Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu, "Icardi'nin o sevinci yapmayacağını biliyordum, 'Beni kırma lütfen yapar mısın' dedim. O da sağ olsun yaptı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 16:35
Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi açıklaması: 'Sevinci yapmayacağını biliyordum'
Abone Ol google-news

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sarı-kırmızılı takımın YouTube katıl hesabına konuk oldu. Galatasaray kaptanı son dönemde yaşanan gelişmeler ve takımın performansıyla ilgili soruları yanıtladı.

Kerem Aktürkoğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Ankaragücü maçında hem bizim hem taraftarın beklediği Icardi sevincini görmekti. Değer verdiğim insanın modunun düştüğünü hissettiğim anda destek olmak istedim. Ben direkt kendimi insanların yerine koyuyorum. Orada Icardi'nin o sevinci yapmayacağını biliyordum, 'Beni kırma lütfen yapar mısın' dedim. O da sağ olsun yaptı."

"BAYERN MUNIH'İ DOMİNE ETTİK"

"Aslında hem takım olarak hem bireysel olarak iyi bir Şampiyonlar Ligi süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Tabi ki son maçtan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadık 3. olduk. Ama maçlara baktığımızda büyük takımlara karşı, Bayern Münih'e karşı maçı domine ettiğimiz zamanlar oldu..."

"MÜKEMMEL BİRLİK OLDUK"

"Hocamız Okan Buruk ile birlikte, geldiğinden itibaren süreçte, mükemmel bir birliktelik olduğunu düşünüyorum kulüpte. Takımdaşlık ruhu var. Taraftarımız, yönetimimiz, çalışanlarımız, bizler mükemmel bir birlik olduk."

"GALATASARAY'DA BÜYÜDÜM"

"Ben bir doğum günümden sonra 'Galatasaray'da doğmadım ama Galatasaray'da büyüdüm.' demiştim. Gerçekten öyle oldu. 21 yaşında gelmiştim, şimdi 25'e girdim."

"DÜŞTÜĞÜM ZAMAN AYAĞA KALKMASINI BİLDİM"

"Belki de Galatasaray tarihinin en kötü döneminde olduğum zamanları da biliyorum, çok güzel bir şampiyonluk yaşadığımız geçen seneyi de biliyorum. O yüzden hem fiziksel olarak hem mental olarak en önemli şey aslında pes etmemek. Benim hayat hikâyem de biraz öyle geçti bu zamana kadar. Sürekli düştüğüm zamanda ayağa kalkmasını bildim, bilmek zorundaydım."

"SÜPER LİG'DEN 3. LİG'E GİTTİM"

"Ben kariyerimde 'kötü' denilebilecek bir şey yaptım. Süper Lig'den 3. Lig'e gittim ama oynadım ve buraya güçlü bir şekilde geldim. Hangi ligde olursan ol, bence oynamak bir futbolcu için çok önemli."


galatasaray haberleri kerem aktürkoğlu haberleri mauro icardi haberleri

İlgili Haberler

Galatasaraylı Wilfried Zaha'dan flaş paylaşım!

Galatasaraylı Wilfried Zaha'dan flaş paylaşım!
Dursun Özbek'ten birlik çağrısı: 'Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var'

Dursun Özbek'ten birlik çağrısı: 'Galatasaray'a açılan 8-9 cephe var'
Galatasaray Ekmas yeni transferini resmen açıkladı!

Galatasaray Ekmas yeni transferini resmen açıkladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Servetlerine inanamayacaksınız... Türkiye'nin en zengin oyuncuları açıklandı!

Servetlerine inanamayacaksınız... Türkiye'nin en zengin oyuncuları açıklandı!
Nihayet açıklama geldi: Formula 1’in Türkiye yayın hakkı 10 yıl boyunca o kanalda!

Nihayet açıklama geldi: Formula 1’in Türkiye yayın hakkı 10 yıl boyunca o kanalda!
Düzenli parasetamol kullananlara acil uyarı: 'Ciddi sağlık riskleri doğurabilir...'

Düzenli parasetamol kullananlara acil uyarı: 'Ciddi sağlık riskleri doğurabilir...'
Oğuz Erge’nin katili Delil Aysalın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi

Oğuz Erge’nin katili Delil Aysalın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi
Seri 31 maça çıktı: Galatasaray liderliği Kerem'le aldı!

Seri 31 maça çıktı: Galatasaray liderliği Kerem'le aldı!
Günlük burç yorumları: 29 Şubat 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Şubat 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu
Adana Demirspor başkanlığını bırakmıştı: Murat Sancak'tan şoke eden açıklama!

Adana Demirspor başkanlığını bırakmıştı: Murat Sancak'tan şoke eden açıklama!
Erdem Gül hakkında 5 yıl hapis cezası

Erdem Gül hakkında 5 yıl hapis cezası