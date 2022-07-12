Kerem Aktürkoğlu'ndan Patrick van Aanholt açıklaması: Futbolun doğası gereği yaşadığım tartışma...
Avusturya'nın Graz kentinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın sabah antrenmanında Patrick Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan ikili mücadele esnasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından açıklama yapan Aktürkoğlu, "Biz aynı hedef için ter döken Galatasaray'ın başarısı için tüm benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız" dedi.
Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da gerçekleştirdiği kampta futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt arasında gerginlik yaşandı.
Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yapılan ve ilk bölümü basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda futbolcular arasındaki gerginlik, 5'e 2 pas çalışması sırasında meydana geldi.
Basın mensuplarının sahadan ayrıldığı sırada gerçekleşen olayda Patrick van Aanholt'un müdahalesi sonrasında Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı. Bu pozisyon sonrasında önce sözle tartışma yaşayan futbolcular, daha sonra birbirlerinin üzerine yürüdü.
Araya giren diğer futbolcular, Patrick van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu'nu sakinleştirerek gerginliğin büyümesini önledi.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, kişisel sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama geldi. Aktürkoğlu, "Bu sabah antrenmanda bir ikili mücadele sonrasında takım arkadaşımla futbolun doğası gereği yaşadığım tartışma, bağlamından koparılarak 'fiziki şiddet içeren bir kavga' olarak lanse edilmiş. Biz aynı hedef için ter döken Galatasaray'ın başarısı için tüm benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Daha iyiyi başarmak için sınırlarımızı zorladığımız çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir. Bu olay haberleştirilirken bunun unutulmaması gerekir. Kamuoyuna saygılarımla" ifadelerini kullandı.
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