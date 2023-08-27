Kerem Aktürkoğlu'ndan Yunus Akgün'e veda mesajı

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İngiltere Championship ekibi Leicester City'ye transfer olan milli futbolcu Yunus Akgün için sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 11:22
Kerem Aktürkoğlu'ndan Yunus Akgün'e veda mesajı
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Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Kerem, Leicester City'ye transfer olan yakın arkadaşı Yunus Akgün'e veda etti.

Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Dostum, güzel kardeşim... Hayatında büyük bir adıma, büyük bir meydan okumaya hazır olduğunu en iyi bilenlerdenim. Bu yolculukta çok başarılı olup, aileni ve bizleri fazlasıyla gururlandıracağına çok eminim. Güzel günlerde birlikte sevindik, zorluklara da aynı şekilde birlikte göğüs gerdik. Aramızda mesafeler olsa da, bundan sonra da tüm kalbimle senin yanındayım. Hayatında başarılar, güzellikler, mutluluklar hep seninle olsun güzel kardeşim. Seni iyi ki tanımışım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Yolun açık olsun."


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