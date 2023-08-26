Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı: Menajerleri İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın, Standart Liege'in 17 yaşındaki genç yeteneği Amine Benfriha'yı transfer etmek için görüşmelere başladığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 10:24
Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı: Menajerleri İstanbul'a geldi
Abone Ol google-news

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın geleceğe dönük önemli bir hamleye imza atmak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı kırmızılıların, Standart Liege'in genç yeteneği Amine Benfriha'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

BENFRIHA'NIN MENAJERLERİ GALATASARAY İLE GÖRÜŞÜYOR

Fransız spor sitesi Sport.fr'nin haberine göre; Belçika takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 17 yaşındaki santrafor, Galatasaray'ın dikkatini çekti. Benfriha'nın menajerlerinin sarı kırmızılı yöneticilerle görüşmek için şu anda Türkiye'de bulunduğu belirtildi.

ÖNCE ALTYAPI SONRA A TAKIM

Haberde Galatasaray'ın projesinin oyuncu için cazip olduğu ifade edilirken, futbolcunun bir süre altyapıda forma giyeceği ve gelecekte A takıma katılacağı ileri sürüldü.

GELECEĞİN YILDIZI OLARAK GÖSTERİLİYOR

Cezayir asıllı Belçika vatandaşı olan ve geleceğin yükselen yıldızı olarak gösterilen Benfriha, futbola Mechelen altyapısında başladıktan sonra Standart Liege altyapısına transfer oldu. Genç yetenek bu sezon 19 yaş altı takımında 2 maçta forma giydi ve toplam 95 dakika sahada kaldı.


Player Alanı
galatasaray standart liege transfer

İlgili Haberler

İtalyan basını duyurdu! İşte Galatasaray'ın Marco Verratti teklifi...

İtalyan basını duyurdu! İşte Galatasaray'ın Marco Verratti teklifi...
Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdı

Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdı
Galatasaray'a Guendouzi'den kötü haber

Galatasaray'a Guendouzi'den kötü haber

En Çok Okunan Haberler