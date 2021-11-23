Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası paylaşımı dikkat çekti
Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinden saatler sonra yaptığı 4 yıldız paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Galatasaray'ın son haftalardaki en formda ismi olan Kerem Aktürkoğlu'ndan 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisi sonrası dikkat çeken bir hamle geldi.
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, derbiden 24 saat geçtikten sonra kişisel sosyal medya hesaplarından maçtan bir kare paylaştı. Gönderisine '4 yıldız' notunu düşen 23 yaşındaki hücumcunun bu hareketi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Galatasaraylı taraftarlar, Kerem'in yaptığı paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
Kerem Aktürkoğlu'nun 4 yıldız paylaşımı da iki kulüp arasında yaşanan yıldız savaşına gönderme olarak yorumlandı.
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Kulübü, 2021/22 sezonunun başında 1959 yılı öncesinde kazanılan şampiyonlukların sayılmaması nedeniyle yıldızsız logo kullanacaklarını açıklamıştı.
Galatasaray Kulübü'nün derbi ile ilgili yaptığı tüm paylaşımlarda Fenerbahçe logosunu yıldızlı bir şekilde kullanması da gözlerden kaçmamıştı. Sarı Lacivertli ekip ise maç ile ilgili yaptığı paylaşımlarda da yıldız kullanımı yapmamıştı.
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