Kerem Demirbay'dan galibiyet paylaşımı: 'Biz buradayız kardeş'
Galatasaray'ın Sparta Prag'ı mağlup ettiği maçta ilk golü kaydeden Kerem Demirbay, galibiyet sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Sparta Prag’ı 3-2 mağlup ederken, maç sonu Kerem Demirbay’dan zafer paylaşımı geldi.
"BİZ BURADAYIZ KARDEŞ"
Karşılaşmada Galatasaray’ı 19. dakikada öne geçiren golü atan Kerem Demirbay, yaptığı paylaşımda fileleri havalandırdıktan sonraki sevinç görselini kullanarak, “Biz buradayız kardeş” ifadelerini ve göz kırpma emojisi kullandı.
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