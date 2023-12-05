Kerem Kazaz’dan beklenen başarı!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 17:11

Güncelleme: 05.12.2023 - 17:11

Veteran ralli pilotu Ercan Kazaz’ın 17 yaşındaki oğlu Kerem Kazaz basamakları hızla tırmanıyor. Genç pilot 2 yıldan bu yana süren disiplinli ve azimli çalışmalarının meyvelerini yurt dışında toplamaya başladı.

İLK SIRAYI ALDI

Geride kalan hafta sonu Valensiya’da gerçekleşen İspanya Asfalt Ralli Kupası’na deneyimli kadın co-pilotu Alba Sanchez ile katılan Kerem Kazaz, sadece iki kez bindiği bir yarış otomobili ile kendi kategorisinde ilk sırayı aldı ve birinci oldu.

YENİ BİR SAYFA AÇTI

Genç yetenek Kerem Kazaz’ın başarısı bununla da sınırlı kalmadı, kendi aracından çok daha güçlü otomobilleri de gerisinde bırakıp genel klasmanda 8’inci sırayı almayı başardı. Gelecekte adından çok söz ettirecek Kerem Kazaz böylece Türk otomobil sporları tarihine yeni bir sayfa daha açtı…