Kevin N'Koudou ülkesinde gündem oldu

23 Ağustos 2022 Salı, 13:22

Beşiktaş'ta Kamerunlu futbolcu Kevin N'Koudou, ilk 3 haftada ortaya koyduğu performansla tüm dikkatleri üstüne çekti. Tecrübeli futbolcu, ülkesi Kamerun'da da gündem oldu.

27 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 maçta 168 dakika süre aldı ve 2 gol katkısı verdi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan futbolcu için Kamerun basını da dikkat çeken ifadelere imza attı.

'SONG'A GÜÇLÜ BİR MESAJ GÖNDERDİ'

Kamerun dışında Fransa vatandaşlığı da bulunan futbolcu için, "Kevin N'Koudou Rigobert Song'a güçlü bir mesaj gönderdi" ifadelerine yer verildi.

Transfermarkt verilerine göre; N'Koudou için 4.2 milyon euro değer biçiliyor. N'Koudou geçen sezon 17 maçta 644 dakika görev yapmış ve 4 gol üretmişti. Futbolcu Beşiktaş'ta şu ana kadarki en başarılı sezonunu 2020-21'de geçirmiş ve 9 gol 5 asistlik katkısıyla dikkati çekmişti.