Kevin Soni'den Christian Atsu açıklaması: Bunlar yalan, insanı çıldırtmaya yeter

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 10:52

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 11:39

6 Şubat Perşembe günü Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli 7.7'lik deprem Maraş'ın dışında Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da vurdu.

Fransa'dan Foot Mercato da Hataysporlu Kevin Soni'yle bir telefon görüşmesi yaptı.

Fanatik'in derlediği o görüşmede şu ifadeler kullanıldı:

Kevin Soni

"FİLM SAHNESİ GİBİ KORKUTUCU"

"Ben iyiyim… Açıkçası daha önce hiç yaşamadığım bir çile. Gerçekten beklemediğiniz bir şey ve bu sizi ömür boyu etkiler. Kendi kendime 'Dünyanın sonu geldi' dedim. Yanımda insanların öldüğünü gördüm. Travmatize oldum. Bugün, hayatın pamuk ipliğine bağlı olduğunu anlıyorum. İşte bu anlarda her şeyin boş olduğunu anlarız. Herkes evini, arabasını bırakıp sığınacak yer arıyor. Ne yazık ki adeta bir film sahnesi gibi korkutucu. Hayatımda beni en çok şaşırtan şey bu oldu."

"CHRISTIAN ATSU İLE KONUŞAN SON KİŞİ BENİM"

"Seninle konuşurken tüylerim diken diken oluyor. Bu olmadan önce, Atsu ile telefonda konuşuyordum. Pazar günü bir frikik golü atmıştı ve ona iyi oynadığını ve performansını beğendiğimi söyledim. Birlikte oynayabilmemiz için sakatlıktan dönmemi beklediğimi söyledim. Ama bunun onunla son konuşmam olduğunu bilmiyordum. İki saat sonra başka bir haber almadım. Bana arkadaşımın ölmüş olabileceği söylendi, bu insanı çıldırtmaya yeter. Kesinlikle onunla telefonda konuşan son kişi benim. Bunu söylemekten gurur duymuyorum, umarım onu sağ salim buluruz. Bu benim dileğim. Bunun için her gün dua ediyorum."

Christian Atsu

"ATSU BULUNMADI, BUNLAR YALAN"

"Bunlar yalan. Salı akşamı İstanbul'a uçtuk ve o bizimle değildi. Bulunduysa neden uçakta değildi? Bunlar yalan. Ümidini korumak ve ailesini korkutmamak için söylemiş olabilirler. Size söyleyebileceğim, bizimle İstanbul'a uçmadığı. Umarım onu buluruz. Biraz rahatladım çünkü kendi kendime bunun olmayacağı bir kentte olduğumu söyledim. Ama sonra kendi kendime dedim ki bu her yerde olabilir, Fransa'da, Çin'de, İngiltere'de vs... Sonunda asla güvende değiliz."

"UYUYAMIYORUM"

"Açıkçası, bu bir şok. Uyuyamıyorum. Menajerimle her gün birlikteyim ve sürekli bunun hakkında konuşuyoruz. Sana anlatamayacağım bir duygu. İstanbul'da otururken sizinle konuşurken yerin sarsıldığını hissediyorum. Ama çevremdekiler bana hayır diyor, titremiyor. Bence bu bir travma. Hayattaki küçük anların tadını çıkarmayı biliyorum. Böyle bir şey başınıza geldiğinde değişmek zorunda kalırsınız."