Manchester City, Nathan Ake'nin Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı

İngiliz devi Manchester City, Nathan Ake'nin Fenerbahçe'ye transfer olduğunu doğruladı. Mavi beyazlılar, resmi siteden Hollandalı oyuncuya veda etti.

Manchester City'nin veda paylaşımında, "Nathan Ake, uluslararası izinlere tabii olarak, Türk takımı Fenerbahçe'ye katılmış ve Manchester City ile geçirdiği son derece başarılı altı yıllık dönemi noktalamıştır" ifadelerine yer verdi.

İngiliz basını Fenerbahçe'nin Ake için Manchester City'ye yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.