Kieran Trippier'e Süper Lig'den 3 talip!
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United forması giyen 33 yaşındaki İngiliz oyuncu Kieran Trippier ile üç Süper Lig kulübünün ilgilendiği iddia edildi.
Newcastle United forması giyen Kieran Trippier için Türkiye iddiası gündeme geldi.
3 SÜPER LİG KULÜBÜ DEVREDE
Sky'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Eyüpspor, İngiliz yıldızla ilgileniyor.
Haberde, 3 ekibin de İngiliz yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istedikleri ve Newcastle United ile temas kurdukları belirtildi.
94 MAÇTA FORMA GİYDİ
33 yaşındaki Trippier'in Newcastle United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen İngiliz sağ bek, 2022'den bu yana oynadığı Newcastle United'da çıktığı 94 maçta 4 gol attı ve 21 asist yaptı.
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