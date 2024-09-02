Kieran Trippier'e Süper Lig'den 3 talip!

Yayınlanma: 02.09.2024 - 18:51

Güncelleme: 02.09.2024 - 18:51

Newcastle United forması giyen Kieran Trippier için Türkiye iddiası gündeme geldi.

3 SÜPER LİG KULÜBÜ DEVREDE

Sky'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Eyüpspor, İngiliz yıldızla ilgileniyor.

Haberde, 3 ekibin de İngiliz yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istedikleri ve Newcastle United ile temas kurdukları belirtildi.

94 MAÇTA FORMA GİYDİ

33 yaşındaki Trippier'in Newcastle United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen İngiliz sağ bek, 2022'den bu yana oynadığı Newcastle United'da çıktığı 94 maçta 4 gol attı ve 21 asist yaptı.