Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz’ı Trabzon’a getirdi
Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki oyuncu Tymoteusz Puchacz’ı Trabzon’a geldi.
Trabzonspor, Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin forması giyen Polonyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon getirdi.
Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçak ile Trabzon Havalimanı'na gelen oyuncuyu, bordo-mavili taraftarlar karşıladı.
Geceyi dinlenerek geçirecek olan oyuncunun, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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