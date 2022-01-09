Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz’ı Trabzon’a getirdi

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki oyuncu Tymoteusz Puchacz’ı Trabzon’a geldi.

İHA
09 Ocak 2022 Pazar, 20:48
Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz’ı Trabzon’a getirdi
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Trabzonspor, Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin forması giyen Polonyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon getirdi.

Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçak ile Trabzon Havalimanı'na gelen oyuncuyu, bordo-mavili taraftarlar karşıladı.

Geceyi dinlenerek geçirecek olan oyuncunun, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.


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