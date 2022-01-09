Rizespor maçı sonrası Emirhan İlkhan: Saçma sapan 2 gol...
Süper Lig'in 20. haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı sonrası siyah beyazlıların genç yıldızı Emirhan İlkhan mücadeleyi değerlendirdi.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, Çaykur Rizespor maçı sonrası yayıncı kuruluş mikrofonuna mücadeleyi değerlendirdi.
Maçta gösterdiği performansla alkış toplayan ve attığı golle skoru 2-1'e getiren Emirhan İlkhan, 2-2'lik beraberlik hakkında "Elimden geleni yaptım, yaptık. Bizim kontrolümüzde olan bir oyunu, yediğimiz saçma sapan iki golle berabere bitirdik. Bizim hatamız. Çok üzgünüz" dedi.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan 60. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi ve maça damgasını vurdu. Opta'nın verilerine göre, Emirhan İlkhan (17 yaş 222 gün), Batuhan Karadeniz'den (Ekim 2008'de 17 yaş 165 gün) bu yana Süper Lig'de gol atan en genç Beşiktaş oyuncusu oldu.
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