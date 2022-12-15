Kim Min-Jae, Avrupa'yı birbirine kattı!

15 Aralık 2022 Perşembe, 14:41

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performansla dikkat çeken ve sonrasında İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Güney Koreli yıldız oyuncu, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

Avrupa futbolunun en büyük kulüplerinden Real Madrid ve Manchester United, Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi transfer etmek için yarışa girdi. İngiliz medyasından Mirror'ın haberine göre iki dev yıldız oyuncu için Napoli'nin kapısını çalacak.

15 MİLYON EURO KAZANDIRDI

2021 yılının Ağustos ayında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin temsilcisi BJ Guoan'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min Jae, geçtiğimiz temmuz ayında ise 18 milyon Euro'luk bedelle Napoli'ye geçti.

Transfermarkt verilerine göre 35 milyon Euro değeri olan Güney Koreli yıldız futbolcunun sözleşmesinde 45 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunuyor. Manchester United ve Real Madrid, bu rakamı ödediği takdirde Kim Min-Jae'yi renklerine katabiliyor.

Bu sezon Napoli formasıyla 20 maçta görev alan Kim, ligde 2 gole imza attı. Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen Güney Kore Milli Takımı'nda görev alan başarılı stoper, 47 kez milli formayı giydi. 3 kez rakip fileleri havalandırdı.