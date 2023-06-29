Kim Min-Jae kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Min-Jae hangi kulüplerde oynadı?
Kim Min-Jae 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'de forma giymiş olan olan futbolcudur. Yurttaşlar futbolcunun hayatı ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Kim Min-Jae'nin kim olduğu, nereli olduğu, oynadığı kulüpler merak ediliyor. Peki, Kim Min-Jae kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Min-Jae hangi kulüplerde oynadı?
Kim Min-Jae geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'de forma giymiştir. Kim Min-Jae'nin kim olduğu, nereli olduğu, oynadığı kulüpler merak ediliyor. Peki, Kim Min-Jae kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Min-Jae hangi kulüplerde oynadı?
KİM MİN-JAE KİMDİR?
Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae 15 Kasım 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. Deneyimli futbolcu 1.90 boyundadır ve Fenerbahçe taraftarlarınca 'canavar' lakabını almıştır. Bir defans oyuncusudur. Mücadeleci yapısıyla Fenerbahçeliler tarafından sevilmektedir.
Seul'de bulunan ülkenin en eski üniversitelerinden biri Yonsei Üniversitesi'ne gittiği bilinmektedir.
KİM MİN-JAE NERELİ?
Kim Min-Jae, Güney Koreli profesyonel bir futbolcudur. Güney Kore'nin Güney Gyaongsang bölgesindeki Tongyeong şehrinde dünyaya gelmiştir. Güney Kore Milli Takımında da forma giyme başarısı elde eden Koreli oyuncu, milli formayla 49 maça çıkarak 3 tane de gol kaydetmiştir.
KİM MİN-JAE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
2006-2007 Dooryong ES
2008-2009 Gimhae Gaya ES
2010-2011 Nam. Haesung MS
2011-2012 Yeoncho MS
2014-2015 Suwon THS
2016-2017 Yonsei Univ.
2016-2017 Gyeogju KHNP
2018-2019 Jeonbuk Hyundai
2021-2022 BJ Guoan
2022-2023 Fenerbahçe
2023 Napoli
KİM MİN-JAE MİLLİ TAKIM KARİYERİ
2014-2015 Güney Kore U-19 2
2016-2017 Güney Kore U-23 8
2017- Güney Kore 49 (3)
KİM MİN-JAE BAŞARILARI NELERDİR?
Güney Kore Şampiyonası: 2016-17
Güney Kore Şampiyonası: 2017-18
Asya Oyunları: Altın-2019
İtalyan Şampiyonu: 2022-23
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