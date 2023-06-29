Yayınlanma: 29.06.2023 - 20:11

Güncelleme: 29.06.2023 - 20:11

Kim Min-Jae geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'de forma giymiştir. Kim Min-Jae'nin kim olduğu, nereli olduğu, oynadığı kulüpler merak ediliyor. Peki, Kim Min-Jae kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Min-Jae hangi kulüplerde oynadı?

KİM MİN-JAE KİMDİR?

Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae 15 Kasım 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. Deneyimli futbolcu 1.90 boyundadır ve Fenerbahçe taraftarlarınca 'canavar' lakabını almıştır. Bir defans oyuncusudur. Mücadeleci yapısıyla Fenerbahçeliler tarafından sevilmektedir.

Seul'de bulunan ülkenin en eski üniversitelerinden biri Yonsei Üniversitesi'ne gittiği bilinmektedir.

KİM MİN-JAE NERELİ?

Kim Min-Jae, Güney Koreli profesyonel bir futbolcudur. Güney Kore'nin Güney Gyaongsang bölgesindeki Tongyeong şehrinde dünyaya gelmiştir. Güney Kore Milli Takımında da forma giyme başarısı elde eden Koreli oyuncu, milli formayla 49 maça çıkarak 3 tane de gol kaydetmiştir.

KİM MİN-JAE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2006-2007 Dooryong ES

2008-2009 Gimhae Gaya ES

2010-2011 Nam. Haesung MS

2011-2012 Yeoncho MS

2014-2015 Suwon THS

2016-2017 Yonsei Univ.

2016-2017 Gyeogju KHNP

2018-2019 Jeonbuk Hyundai

2021-2022 BJ Guoan

2022-2023 Fenerbahçe

2023 Napoli

KİM MİN-JAE MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2014-2015 Güney Kore U-19 2

2016-2017 Güney Kore U-23 8

2017- Güney Kore 49 (3)

KİM MİN-JAE BAŞARILARI NELERDİR?

Güney Kore Şampiyonası: 2016-17

Güney Kore Şampiyonası: 2017-18

Asya Oyunları: Altın-2019

İtalyan Şampiyonu: 2022-23