Kim Min-Jae, Napoli formasıyla ilk 11'de!

İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, İtalyan ekibi ile ilk maçına çıktı.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2022 Pazar, 23:40
Kim Min-Jae, Napoli formasıyla ilk 11'de!
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İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, geçtiğimiz günlerde 18 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae'yi transfer etmişti.

Takıma çabuk ısınan Kim, Napoli ile ilk maçına çıktı. Başarılı stoper, Napoli'nin Mallorca ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Mücadele 1-1 sona erdi. 


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