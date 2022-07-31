Kim Min-Jae, Napoli formasıyla ilk 11'de!

31 Temmuz 2022 Pazar, 23:40

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, geçtiğimiz günlerde 18 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae'yi transfer etmişti.

Takıma çabuk ısınan Kim, Napoli ile ilk maçına çıktı. Başarılı stoper, Napoli'nin Mallorca ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Mücadele 1-1 sona erdi.