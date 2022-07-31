Kim Min-Jae, Napoli formasıyla ilk 11'de!
İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, İtalyan ekibi ile ilk maçına çıktı.
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, geçtiğimiz günlerde 18 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae'yi transfer etmişti.
Takıma çabuk ısınan Kim, Napoli ile ilk maçına çıktı. Başarılı stoper, Napoli'nin Mallorca ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Mücadele 1-1 sona erdi.
Video Haberler
- Hasta ziyaretine giderken kaza yaptılar
- Saldırıları protesto ettiler
- Önce kamyonet çarptı, sonra otomobil üstünden geçti
- 'Allah akıl fikir, ihsan eylesin diyorum'
- '242 kilogram kokain ele geçirildi'
- Türk arıcılar 'oğul balını' dünyaya tanıtıyor
- Stajyer itfaiyeci Melike, hayat kurtarıyor
- Piyade Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
- Evden 60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı
- Sitede sokak hayvanlarına 'jiletli tel' tuzağına tepki
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan için harekete geçtiler
- Diyanet kuyrukların suçlusunu buldu!
- HIV, Covid-19 ve maymun çiçeği...
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Karadeniz Filosu vuruldu!
- Kılıçdaroğlu'nu ikna edecek seçim anketi
- Kuzey Marmara'da can pazarı
- Erdoğan hedef almıştı: 'Terzi Fikri' kimdir?
- 'Televizyon arızalı' dediler, içinden çıkan şoke etti
- Eski AKP'li Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu
- Cumhurbaşkanına silahlı saldırı düzenlendi