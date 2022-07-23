Kim Min Jae, Napoli'nin sözleşme teklifini kabul etti
Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin futbolcusu Kim Min-Jae'nin İtalyan kulüp Napoli’nin yaptığı sözleşme teklifini kabul ettiği öğrenildi.
Napoli'nin uzun süredir ilgi gösterdiği Fenerbahçeli Kim Min-Jae'nin İtalyan ekibinin teklifini kabul ettiği öğrenildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Napoli'nin yıllık 2 milyon Euro maaş ve performans bonusuna ek olarak 1,5 milyon Euro’luk teklifini Güney Koreli savunmacının kabul ettiği belirtildi. Kulüpler anlaştığı takdirde Kim'in performans bonusunun ise toplam 800 bin Euro olduğu ve Güney Koreli yıldızın yıllık 2.8 milyon Euro kazanabileceği aktarıldı.
Savunmanın bel kemiği Kalidou Koulibaly'i Chelsea'ye gönderen Napoli'nin Kim Min-Jae'nin serbest kalma bedeli olan 18 milyon Euro’yu ödemeye hazır olduğu ise son gelen haberler arasında bulunuyor.
Kim Min-Jae Fenerbahçe'ye geçen yıl Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
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