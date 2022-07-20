Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferine son bir adım kaldı
Kim Min-Jae'nin ayrılığı bir süredir Fenerbahçe gündemini meşgul ediyordu. Güney Koreli savunmacının Napoli'ye gitmesine son bir adım kaldı.
Serie A ekibi Napoli, Fenerbahçe'den Kim Min-Jae transferini tamamlıyor .
Di Marzio'nun haberine göre Napoli, bu sabah oyuncu hakları ve komisyonla ilgili ayrıntıları belirledi. Güney Koreli stoper ile anlaşmaya artık bir adım kaldı. Napoli, Fenerbahçe'nin koyduğu 18 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini de devreye sokacak.
İtalyan ekibi, Chelsea'ye giden Koulibaly'nin savunmada bıraktığı boşluğu da böylece Kim ile dolduracak.
Napoli direktörü Cristiano Giuntoli daha önce transferlerle ilgili, "Osimhen için Bayern Münih'ten teklif almadık. Hirving Lozano'yu da satmaya çalışmıyoruz. Ona güveniyoruz. Fabian Ruiz'i takımda tutmak istiyoruz. Kim Min-Jae transfer hedeflerimizden biri. Meret ise yakında yeni bir sözleşme imzalayacak" demişti.
GEÇEN SEZON 40 MAÇTA GÖREV ALDI
Kim Min-Jae, Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 40 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
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