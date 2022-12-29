Kim Min-Jae'ye inanılmaz bonservis bedeli! Dünya devine transfer oluyor

29 Aralık 2022 Perşembe, 12:37

Eski Fenerbahçeli Kim Min-jae Avrupa devlerinin radarına girdi. İtalya Serie A ekibi Napoli'de gösterdiği performans ile dikkat çeken Güney Koreli stoperi Manchester United ve Paris Saint-Germain (PSG) istiyor.

Kim Min-Jae

Kim Min-Jae sezon başında serbest kalma maddesiyle Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Fanatik'in derlediği; İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli, performansıyla devleri peşine takan Kim için yeni bir sözleşme teklifi hazırladı. Haberde İtalyan ekibinin yıldız oyuncunun sözleşmesini yenileyerek çıkış maddesini arttırmayı hedeflediği ifade edildi.

50 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR

Kim Min-Jae'nin daha önce serbest kalma maddesi 50 milyon Euro olarak belirlenmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Napoli'ye İngiltere'den kötü bir haber geldi. Savunmada sıkıntılar yaşayan İngiliz devi Manchester United, Güney Koreli oyuncuyu listesinin tepesine eklediği aktarıldı.

Yaz transfer döneminde hamle yapmaya hazırlanan United'ın Kim Min-Jae için 50 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödeyerek kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Serie A'da 8 puanla lider olan Napoli ile 20 maça çıkan Kim Min-jae, 2 gol attı. Başarılı futbolcu, Güney Kore milli takımı ile 2022 Dünya Kupasında son 16 turunda mücadele etti.