Kimmich'ten Toni Kroos'a veda!

Joshua Kimmich, futbola veda eden Toni Kroos'a sosyal medya hesabından veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 16:47
Kimmich'ten Toni Kroos'a veda!
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Alman futbolcu Joshua Kimmich, milli takımdan arkadaşı Toni Kroos için veda paylaşımında bulundu.

Almanya'nın EURO 2024'e veda etmesinin ardından bir paylaşımda bulunan Kimmich, turnuvayla birlikte futbolu bırakan Toni Kroos için paylaşımında, "Sevgili Toni, seninle sahaya çıkmak benim için bir onurdu. Kariyerine büyük saygı duyuyorum ama insani yönüne daha fazla saygı duyuyorum. Her şey için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Kroos, EURO 2024 sonrası futbolu bırakacağını açıklamıştı. Alman futbolcu, ülkesinin EURO2024 çeyrek final maçında İspanya ile karşılaştığı maçta son kez sahaya çıktı.


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