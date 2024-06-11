Kiralık olarak gönderilmişti: Jose Mourinho'dan Miguel Crespo kararı!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, geçen sezon Rayo Vallecano'da kiralık olarak forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo'yu antrenmanlarda görmek istediği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 15:52
Kiralık olarak gönderilmişti: Jose Mourinho'dan Miguel Crespo kararı!
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Fenerbahçe'den geçen sezonun devre arasındaki transfer döneminde Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo, yeni sezonda kariyerine sarı-lacivertli takımda devam edebilir.

TRT Spor'un haberine göre Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'nin sezon öncesi hazırlıklarında yer alacak. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Crespo'yu antrenmanlarda görmek istediği kaydedildi.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Haberde Mourinho'nun Crespo için vereceği kesin kararın ardından 27 yaşındaki futbolcunun geleceğinin netlik kazanacağı ifade edildi.

Miguel Crespo'nun Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.


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