Kırkpınar'da başpehlivanlık ödülü ne kadar?

Edirne’de bu yıl 663'üncüsü düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde derecelere göre ödüller dağıtılacak. En büyük ödül 40 pehlivan arasından sıyrılan başpehlivana verilecek. Peki, Kırkpınar'da başpehlivanlık ödülü ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2024 - 14:12
Kırkpınar'da başpehlivanlık ödülü ne kadar?
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Bu yıl 4 Temmuz 2024 tarihinde başlayan 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanacak. Peki, Kırkpınar'da başpehlivanlık ödülü ne kadar?

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ÖDÜLLERİ

Final güreşini kazanarak "Türkiye'nin başpehlivanı" unvanı alacak şampiyon sporcuya 550 bin lira, bu boyun ikincisine 275 bin lira, üçüncülere de 140'ar bin lira ödül verilecek.

Başaltı boy birincisi 70 bin, büyük orta birincisi 40 bin, küçük orta büyük boy birincisi 30 bin, küçük orta küçük boy birincisi 20 bin, deste büyük boy birincisi 15 bin, deste orta boy birincisi 12 bin, deste küçük boy birincisi 10 bin, ayak ve tozkoparan birinciler 8 bin, teşvik boy birincilerine 6 bin, minik boy birincileri 5 bin lira ödül alacak.


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