Yayınlanma: 22.05.2024 - 22:17

Güncelleme: 22.05.2024 - 22:17

Pehlivanlar bu yıl da üç gün süresince er meydanında mücadele edecekler. Başpehlivan ise büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri nerede yapılacak?

TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 5-7 Temmuz tarihlerinde düzenleneceğini açıkladı.

TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NEREDE?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım sürüyor. Güreşler, her sene Haziran ayı sonu ile Temmuz ayı başında Edirne'de yapılıyor.