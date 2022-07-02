Kırkpınar’da gergin anlar ortalık bir anda karıştı, Başpehlivan Yılmaz, dualı çayıra veda etti

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 18:10

Edirne’de bu yıl 661’incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde kıyasıya mücadele yaşanıyor. Öğle saatlerinde kura çekiminin ardından 54 başpehlivan dualı çayıra çıkıp rakiplerine karşı mücadele sergiledi. İlk turda rakiplerini yenen başpehlivanlar, ikinci tura yükseldi.

İkinci tur kura çekimlerinde başpehlivan Şaban Yılmaz ile Tanju Gemici eşleşti. Hakem heyeti tarafından Yılmaz’a önce sarı ardından kırmızı kart verildi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı er meydanında, Başpehlivan Yılmaz, hakem heyetinin yanına çıkmak için demirlere tırmandı. Çevik Kuvvet polisleri yoğun güvenlik önlemi alırken, Yılmaz’ın sevenleri de yoğun kalabalık oluşturdu. Gergin anların yaşandığı esnada, polis ekipleri Şaban Yılmaz’ı sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti. Bu esnada seyirciler de hakem heyetine şişe ve benzeri maddeler attı.

Er Meydanı’nda kispetini söken Şaban Yılmaz, dualı çayıra veda ettiğini ve haksızlığa uğradığını söyledi. Yılmaz konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Beni sevenlerden razı olsun. Şaban Yılmaz’a haklarını helal etsinler. Ben 45 yaşındayım bak hala güreşiyorum. Ben çoluğumdan çocuğumdan fedakarlık yaptım kamplara girdim. Burada gecemizi gündüzümüze kattık. İlk sarı kart nasıl verilir ağzımın içine bakın. Paçamı çözüyorum, eşyalarımı bırakıyorum ve yaşı 50’ye kadar uzatsalar ben güreşmiyorum."