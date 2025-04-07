Kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç'tan açıklama!

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıklama yaptı.

Kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç'tan açıklama!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.04.2025 - 23:36

4 gün arayla oynadığı Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu Tayyip Talha Sanuç, eleştiri oklarının hedefi oldu.

TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

25 yaşındaki oyuncu 1-1 biten Kasımpaşa maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile siyah-beyazlı taraftarlardan özür diledi.

Tayyip Talha'nın paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #tayyip talha sanuç #kırmızı kart #beşiktaş

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