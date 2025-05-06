Kırmızı kart görmüştü: Nicolo Zaniolo'nun cezası belli oldu!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fiorentina forması giyen Nicolo Zaniolo'nun cezası açıklandı.

Kırmızı kart görmüştü: Nicolo Zaniolo'nun cezası belli oldu!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 17:25

Fiorentina'nın Roma ile oynadığı maçta sonradan oyuna dahil olan ve kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo'nun cezası belli oldu.

İtalyan futbolcu, hakeme hakaret nedeniyle 2 maç men cezası aldı.

İKİ MAÇ OYNAMAYACAK

Zaniolo, cezası nedeniyle Venezia ve Bologna maçlarında forma giyemeyecek.

Galatasaray'dan Fiorentina'ya transferinin ardından İtalyan ekibinde 12 maçta süre bulan Zaniolo, takımına gol ve asist katkısı sağlayamadı.


Etiketler: #Nicolo Zaniolo #kırmızı kart #Fiorentina

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