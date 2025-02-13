Kırmızı kart görmüştü: PFDK, Burak Yılmaz'ın cezasını açıkladı!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 22:35

Güncelleme: 13.02.2025 - 22:35

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, PFDK'den 2 maç men cezası aldı.

PFDK'den yapılan açıklama şu şekilde:

"KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü BURAK YILMAZ'ın, 09.02.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verilmiştir"