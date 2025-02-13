Kırmızı kart görmüştü: PFDK, Burak Yılmaz'ın cezasını açıkladı!

profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Kasımpaşa - Rizespor maçında kırmızı kart gören teknik direktör Burak Yılmaz'ın cezasını duyurdu.

Kırmızı kart görmüştü: PFDK, Burak Yılmaz'ın cezasını açıkladı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.02.2025 - 22:35

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, PFDK'den 2 maç men cezası aldı.

PFDK'den yapılan açıklama şu şekilde:

"KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü BURAK YILMAZ'ın, 09.02.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verilmiştir"


Etiketler: #burak yılmaz #kasımpaşa #PFDK

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