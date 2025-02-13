Kırmızı kart görmüştü: PFDK, Burak Yılmaz'ın cezasını açıkladı!
profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Kasımpaşa - Rizespor maçında kırmızı kart gören teknik direktör Burak Yılmaz'ın cezasını duyurdu.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, PFDK'den 2 maç men cezası aldı.
PFDK'den yapılan açıklama şu şekilde:
"KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü BURAK YILMAZ'ın, 09.02.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verilmiştir"
Etiketler: #burak yılmaz #kasımpaşa #PFDK
Spor Haberleri
- Ferençvaroş, tek golle avantajı kaptı
- Real Sociedad, Midtjylland deplasmanında avantajı kaptı
- Ümraniyespor'dan evinde kritik galibiyet
- Ajax, Belçika'da avantajı kaptı!
- 'Devamlı kadro sızıyor'
- Karagümrük adım adım Süper Lig'e
- PFDK, Burak Yılmaz'ın cezasını açıkladı!
- Olaylı maç hakkındaki kararlar belli oldu!
- Beşiktaş'ı yenen Türk Hava Yolları, Dörtlü Final'de!
- Keita Balde'nin yeni adresi belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Vatan hainini andılar
- Hakan Şükür yasası geliyor
- AKP'li isim ‘erken seçim’ için tarih verdi
- 'Bana 'aday ol, sonra AKP'ye katıl' dedi'
- Askeri alandaki projeye onay çıktı
- Halil Konakcı’ya Saray’dan destek geldi!
- Adalet Bakanı ve AKP Sözcüsü'nden sert yanıt!
- Özel’den ‘iki adaylı formül’ sorusuna net yanıt!
- Tolga Karel: 'Fırat Tanış'ın ağzını burnunu kıracağım'
- Sevk yazısı ortaya çıktı