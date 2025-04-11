Kırmızı kart, penaltı, VAR... İskoçya'da gol yok!

Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı.

Kırmızı kart, penaltı, VAR... İskoçya'da gol yok!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 00:17

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Rangers, sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.

Ibrox'ta oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

GOL VAR'A TAKILDI

Athletic Bilbao, 76'da Berenguer'in golüyle Rangers karşısında 1-0 öne geçti. VAR incelemesinin ardından bu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle Athletic Bilbao, penaltı kazandı. 82'de penaltıyı kullanan Alex Berenguer, Rangers kalecisi Liam Kelly'yi geçemedi.

RANGERS 10 KİŞİ KALDI

Rangers, Robin Pröpper'in 13. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

İskoç ekibi Rangers'ta milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, 68 dakika sahada kaldı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 17 Nisan Perşembe günü İspanya'da oynanacak.


Etiketler: #rıdvan yılmaz #Rangers #Athletic Bilbao #uefa avrupa ligi

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