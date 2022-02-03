Kış Olimpiyatları'nda en fazla madalyayı Norveç kazandı

03 Şubat 2022 Perşembe, 00:00

Norveç, Kış Olimpiyatları'nda kazandığı madalyalar ile tüm ülkeleri geride bıraktı.

Ülkelerine 132 altın, 125 gümüş ve 111 bronz olmak üzere toplam 368 madalya kazandıran sporcuları, Norveç Milli Kış Olimpiyatları Takımı'nı zirveye taşıdı.

Norveç'i, 305 (105 altın, 112 gümüş, 88 bronz) madalyayla ABD ve 240 (92 altın, 88 gümüş, 60 bronz) madalyayla Almanya takip etti.

Oyunlarda 1956'dan 1988'e kadar yarışan Sovyetler Birliği ise 194 (78 altın, 57 gümüş, 59 bronz) madalyayla 4. sırada bulunuyor.

46 ÜLKENİN MADALYASI VAR

İlk kez 1924'te düzenlenen Kış Olimpiyatları'na siyasi veya hukuki sebeplerle farklı adlar altında katılan milli takımlar göz önünde bulundurulduğunda, madalya tablosunda 46 ülke yer aldı.

Bunlardan 6'sı, hiçbir branşta birinciliği olmasa da elde ettikleri gümüş ve bronz madalyalarla listeye girdi.

Türkiye'nin ise Kış Olimpiyatları tarihinde madalyası bulunmuyor.

ALMAN SPORCULAR DAMGA VURDU

Ülkenin geçirdiği tarihsel süreç nedeniyle madalya tablosunda 4 farklı isimle yer alan Alman sporcular, oyunlar tarihine damgasını vurdu.

Günümüz Almanya'sı, 1992 Kış Olimpiyatları'ndan itibaren madalya sıralamasını, 3'er kez birinci ve ikinci bitirdi. Almanlar, son 8 organizasyonda kazandıkları 92 altın, 88 gümüş, 60 bronz madalyayla rakipleri karşısında üstünlüklerini ortaya koydu.

Alman sporcular, Doğu Almanya (39 altın, 36 gümüş, 35 bronz), Batı Almanya (11 altın, 15 gümüş, 13 bronz) ve Almanya Birleşik Takımı (8 altın, 6 gümüş, 5 bronz) da hesaba katıldığında toplam 408 (150 altın, 145 gümüş, 113 bronz) madalyayla tablonun ilk sırasına oturuyor.