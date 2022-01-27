Çin'de Pekin Kış Olimpiyatları'na gelen 106 kişide Covid-19 vakası tespit edildi

27 Ocak 2022 Perşembe, 10:09

Çin'de Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapamaya hazırlanan Pekin'de Başkent Uluslararası Havalimanı ile organizasyon merkezlerini kapsayan "kapalı devre sisteminde" tespit edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası sayısının 106'ya ulaştığı bildirildi.

Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, dün Başkent Uluslararası Havalimanı'na gelen kafilelerdekilere yapılan testlerde 9 vakaya rastlandı.

Böylece 4 Ocak'tan bu yana havalimanı ve organizasyon merkezlerini kapsayan "kapalı devre sistemi" içinde tespit edilen vaka sayısı 106'ya yükseldi.

Bugüne kadar Olimpiyatlar için Pekin'e gelen 3 binden fazla kişi test edilirken, yalnızca 1 sporcu ile bir takım yetkilisinde virüse rastlandı, diğer vakaların tümü "paydaş" adı verilen medya mensupları ve sponsor ekiplerinden olduğu belirtildi.

4-20 Şubat'ta düzenlenecek Pekin 2022 Kış Olimpiyatları, Covid-19'un yayılmasından korunmak amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştirilecek. Olimpiyatlarda 15 dalda 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu mücadele edecek.

PEKİN'DE 5 VAKA

Öte yandan yerel yönetimden yapılan açıklamada, Olimpiyat kapalı devresi dışında Pekin şehrinde son 24 saatte 5 vaka tespit edildiği kaydedildi.

Vakaların tamamının, ilk kez soğuk zincir taşımacılık sektörü çalışanlarında vakaların görüldüğü Pekin'in güneybatısındaki Fıngtay ilçesinde tespit edildiği bildirildi.

Başkentteki yerel kaynaklı vakaların iki ayrı yayılma öbeğinde toplandığı tahmin ediliyor. Soğuk zincir taşımacılık sektörü çalışanlarında ortaya çıkan, Delta varyantı taşıyan vakaların görüldüğü grupta 69, Kanada'dan gelen bir posta gönderisinden bulaştığı tahmin edilen ve Omicron varyantı taşıyan vakaların yayıldığı grupta ise 6 vaka kaydedildi.

Delta varyantını taşıyan yerel vakalar nedeniyle Fıngtay ilçesinde yaşayan 2 milyon kişiye hafta sonunda toplu test uygulanmıştı.

24 SAATTE 44 VAKA

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında dün 24 saatte 25'i yurt içi kaynaklı 63 Covid-19 vakası saptandı.

Cıciang eyaletinin merkezi Hangcou'da 6, Pekin'de 5, Heilongciang eyaletinin Mudanciang şehrinde 5, Hıbey eyaletinin Langfang şehrinde 4, Hınan eyaletinin Anyang şehri, Tiencin, Şanghay ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı İli Kazak Özerk Vilayeti ve İnşaat ve İmalat Kolordusu 4. Bölümü'nde birer yerel vaka görüldü.

Yurt dışı kaynaklı 38 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Covid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 105 bin 811 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 361 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Covid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ile geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.