Olimpiyat meşalesi salgın nedeniyle az sayıda noktada elden ele taşınacak
Çin'in başkenti Pekin'de Covid-19 tedbirleri nedeniyle Kış Olimpiyatları öncesinde olimpiyat meşalesi az sayıdaki noktada elden ele taşınacak.
Pekin yerel yönetiminden yapılan açıklamada meşalenin, 2, 3 ve 4 Şubat’ta müsabakaların düzenleneceği Pekin merkezi, Yançing ilçesi ve komşu Hıbey eyaletinin Cangciakou şehrinde 11 noktada elden ele taşınacağı bildirildi.
Açıklamada, meşale aktarımının Pekin'de 4, Yançing'de 2 ve Cangciakou'da 5 noktada yapılacağı belirtildi.
Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Şu Cicun, meşale törenine katılacakların iki hafta öncesinden tıbbi izlemeye alınacağını ifade etti.
4-20 Şubat 2022'de Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Pekin'de son günlerde Omicron ve Delta varyantını taşıyan yurt içi kaynaklı vakaların ortaya çıkması, organizatörleri endişeye sevk ediyor.
Kapalı devre karantina uygulaması içinde organize edilmesi planlanan oyunlar için bilet satılmayacağını, izleyici gruplarının davetle müsabakalara getirileceği açıklanmıştı.
OMICRON VE DELTA VARYANTI TAŞIYANLAR
Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Yardımcı Direktörü Pang Şinghuo, yaptığı açıklamada şehirde 15 Ocak'tan beri, 18'i hastalık belirtisi gösteren 23 vaka kaydedildiğini aktarmıştı.
Vakaların iki ayrı yayılma grubu olduğu tahmin ediliyor. Haydiyen ilçesinde 14 Ocak'ta ortaya çıkan, Kanada'dan gelen bir posta gönderisinden bulaştığı tahmin edilen ve Omicron varyantı taşıyan grupta 5 vaka tespit edilmişti.
İlk kez Çaoyang ilçesinde yaşayan bir kamyon şoförü ile Fıngtay'daki soğuk zincir deposunda çalışan işçilerde görülen, Delta varyantını taşıyan salgın grubu ise 13 vakaya ve 5 asemptomatik vakaya yol açmıştı.
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