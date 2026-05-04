Kız arkadaşı Ester Exposito tatile gitmişti: Real Madrid'de Kylian Mbappe krizi!

4.05.2026 17:44:00
Cumhuriyet Spor
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen Fransız oyuncu Kylian Mbappe'nin kız arkadaşı Ester Exposito ile birlikte tatile gitmesi takım arkadaşları arasında rahatsızlık yarattı.

Real Madrid'in Fransız golcüsü Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalırken İtalya'ya yaptığı seyahat, kulüp içinde tepkilere neden oldu.

Geçen akşam oynanan Espanyol maçı öncesi kız arkadaşı Ester Exposito ile birlikte İtalya'da bir teknede görülen Mbappe'nin bu anları hem taraftarlar tarafından hem de takımın yıldızı isimleri tarafından hoş karşılanmadı.

TAKIM İÇİNDE RAHATSIZLIK YARATTI İDDİASI

AS'ın haberine göre; oyuncunun gözlerden uzak kalmaması ve kameralardan kaçınmaması takım içinde rahatsızlık yarattı.

Bu sezon eflatun-beyazlı formayla 41 resmi maçta 41 gol kaydeden Mbappe, 6 kez de asist yaptı.

