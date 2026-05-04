Real Madrid deplasmanda Vinicius Junior ile güldü!

4.05.2026 00:09:00
Arda Güler'in takımı Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Espanyol'u 2-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, Espanyol deplasmanına konuk oldu. Real Madrid, maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren iki golü de Vinicius Junior attı. Brezilyalı yıldız, 55. ve 66. dakikalarda ağları havalandırdı.

ARDA GÜLER FORMA GİYMEDİ

Konuk ekip Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 77 puana yükseldi. Espanyol, 39 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA RAKİP BARCELONA

Real Madrid, gelecek hafta Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak. Espanyol, Sevilla deplasmanında puan mücadelesi verecek.

Tottenham'dan altın değerinde üç puan! Üst üste ikinci galibiyet... Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.
İtalya Serie A'da şampiyon Inter: Hakan Çalhanoğlu ikinci kez mutlu sona ulaştı! Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında kendi evinde ağırladığı Parma'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
Altı gollü maçta kazanan Lyon: Üst üste 4. galibiyet... Olympique Lyon, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 32. haftasında kendi evinde ağırladığı Rennes'i 4-2 mağlup etti.