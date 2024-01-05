Kız arkadaşını öldürmüştü: Oscar Pistorius tahliye edildi!

Yayınlanma: 05.01.2024 - 13:38

Güncelleme: 05.01.2024 - 13:38

Güney Afrika Ceza İnfaz Kurumu, kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürdüğü gerekçesiyle dokuz yıldır cezaevinde bulunan atlet Oscar Pistorius'un serbest kaldığını duyurdu.

Kurumun açıklamasında, Güney Afrikalı paralimpik atlet Pistorius'un şartlı tahliye ile hapisten çıktığı ve şu anda evinde olduğu kaydedildi.

Dünyaca tanınan çifte ampute olimpiyat koşucusu, cezasını başkent Pretoria'daki Atteridgeville Islah Merkezi'nde çekmişti.

13 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

Olimpiyatlara katılan ilk paralimpik atlet olarak tarihe geçen Pistorius, kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı 14 Şubat 2013 tarihinde Pretoria'daki evinde öldürmekten yargılandı.

Pistorius, önce "ihmal sonucu öldürmek"ten ceza aldı ardından yargılamanın seyri, "öngörülen fakat planlanmayan cinayet"e dönüştürüldü.

Bununla bağlantılı olarak Güney Afrika Temyiz Yüksek Mahkemesi, daha önce 6 yıl hapse mahkum edilen Pistorius'un cezasını, savcıların itirazı sonrası yeniden inceledi ve 2017'de hapis süresini 13 yıl 5 aya çıkardı.

9 YILINI HAPİSTE GEÇİRDİ

Kasım 2023'te şartlı tahliyesi onaylanan ve şu anda 37 yaşında olan Pistorius, yaklaşık dokuz yılını hapiste geçirdi.

Güney Afrika'da ağır suçlular cezalarının en az yarısını çektikten sonra şartlı tahliye hakkı elde edebiliyor.

Ülke medyasının yanı sıra uluslararası basının yoğun ilgisini çeken cinayette Pistorius, 14 Şubat 2013 günü sabahın erken saatlerinde kız arkadaşı Steenkamp'ı evindeki tuvaletin kapısından defalarca ateş ederek öldürmüştü.

REEVA'NIN ANNESİNDEN AÇIKLAMA

Reeva Steenkamp'ın annesi June, Pistorius'un şartlı tahliye edileceğinin duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Reeva için adalet yerini buldu mu? Oscar yeterince hapis yattı mı? Sevdiğiniz kişi asla geri gelmeyecekse adalet asla yerini bulmaz ve yattığı süre hiçbir zaman Reeva'yı geri getirmez. Geride kalan bizler ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldık" sözleriyle üzüntü ve tepkisini dile getirmişti.