Kızılyıldız - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Olimpia Milano, EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
Olimpia Milano, THY EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşılaşacak.
KIZILYILDIZ - OLIMPIA MILANO MAÇI SAAT KAÇTA?
Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22:30'da başlayacak.
KIZILYILDIZ - OLIMPIA MILANO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Kızılyıldız, 3 galibiyet, 6 mağlubiyet ve averajla ligde 15. sırada bulunuyor.
Konuk ekip ise 3 galibiyet, 6 mağlubiyet ve averajla 16. sırada yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Alagöz'ün istismar dosyası: Çocuğun rızası varmış!
- Üç dakika arayla iki deprem
- İYİ Parti'de toplu istifa kararı!
- 'Hamas'ın yaptığını Türkiye'de yapmak zorundayız'
- Gül ve lavanta için İstanbul'u terk etti
- Çinli otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor
- HKP'li Çolak'tan Erdoğan'a 50+1 yanıtı
- Çinli temsilci uyardı, İsrailli şaşırdı
- Dilan Polat cezaevinden aradı
- 'Oyu aşanla yola devam edeceğiz'