Kızılyıldız - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olimpia Milano, EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 15:58
Kızılyıldız - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Olimpia Milano, THY EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşılaşacak.

KIZILYILDIZ - OLIMPIA MILANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22:30'da başlayacak.

KIZILYILDIZ - OLIMPIA MILANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Kızılyıldız, 3 galibiyet, 6 mağlubiyet ve averajla ligde 15. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise 3 galibiyet, 6 mağlubiyet ve averajla 16. sırada yer alıyor.


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