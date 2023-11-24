Olympiakos - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olympiakos, EuroLeague'in 10. haftasında sahasında Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:15'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 15:50
Olympiakos - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Olympiakos, THY EuroLeague'in 10. haftasında sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.

OLYMPİAKOS - ZALGİRİS MAÇI SAAT KAÇTA?

Barış ve Dostluk Salonu'nda  oynanacak müsabaka TSİ 22.15'de başlayacak.

OLYMPİAKOS - ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Kırmızı - beyazlı ekip, 5 galibiyet, 4 mağlubiyetle ligde 7. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ile 12. sırada yer alıyor.


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