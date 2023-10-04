Kızılyıldız - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Young Boys, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Raphael Wicky yönetimindeki Young Boys, deplasmanda Barak Bakhar'ın ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.
KIZILYILDIZ - YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?
Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
KIZILYILDIZ - YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?
İskoç hakem William Collum'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Young Boys, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı RB Leipzig'e 3-1 mağlup olmuştu.
Kızılyıldız ise Manchester City deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
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