Klaksvik hangi ülkenin takımı? Galatasaray'ın muhtemel rakibi Klaksvik'in kadrosu...
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştiği Olimpija Ljubljana takımını elemesi halinde Klaksvik-Molde karşılaşmasının kazananı ile karşılacak. Futbolseverler, Galatasaray'ın muhtemel rakibi Klaksvik hakkında araştırmalara başladı. Peki, Klaksvik hangi ülkenin takımı? Klaksvik teknik direktörü kim? Stadyum kapasitesi kaç? Galatasaray'ın muhtemel rakibi Klaksvik'in kadrosu...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana takımını elemesi halinde Klaksvik-Molde karşılaşmasının kazananı ile karşılacak. Futbolseverler, Galatasaray'ın muhtemel rakibi Klaksvik hakkında araştırmalara başladı. Peki, Klaksvik hangi ülkenin takımı? Klaksvik teknik direktörü kim? Stadyum kapasitesi kaç? Galatasaray'ın muhtemel rakibi Klaksvik'in kadrosu...
KLAKSVİK NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Klaksvik kulübü Faroe Adaları 'nın Klaksvík şehrinde, 24 Ağustos 1904 tarihinde kuruldu. Faroe Adaları 'nın en üst ligi olan Betrideildin'de mücadele etmektedir.
Kulüp HB 'den sonra 18 şampiyonlukla Betrideildin 'de en fazla şampiyon olan ikinci takımdır. Avrupa Kupalarında oynadığı 16 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 14 de mağlubiyet aldı.
KLAKSVİK STADYUM KAPASİTESİ KAÇ?
Klaksvik maçlarını 3,000 kişilik KÍ Stadı'nda oynamaktadır.
KLAKSVİK TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?
Faroe Adaları'nın takımı olan Klaksvik'in teknik direktörü Eytun Kallstein'dir.
KLAKSVİK OYUNCU KADROSU
1 KL Markus Olsen Pettersen
2 DF Patrick da Silva
4 DF Vegard Forren
5 DF Deni Pavlovic
6 OS Mads Boe Mikkelsen
7 OS Árni Frederiksberg
8 OS Jákup Andreasen (Kaptan)
9 FV Páll Klettskar?
10 OS Luc Kassi
11 OS Jonn Johannessen
12 FV Sivert Gussiås
14 OS René Joensen
15 DF Símun Kalsö
16 KL Hannis Matras
17 DF Jóannes Danielsen
18 OS Olaf Hansen
19 OS Dávid Andreasen
20 DF Börge Petersen
21 KL Rói Hentze
22 DF Odmar Færø
23 OS Heini Vatnsdal
24 FV Silas Gaard
25 OS Óli Poulsen
27 FV Tóki á Lógv
28 DF Sølvi Johannessen
29 DF Jákup Nor?oy Vilhelmsen
30 FV Jóhan Josephsen
32 OS Claes Kronberg
— OS Hallur Hansson
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