Klaksvik hangi ülkenin takımı? Galatasaray'ın muhtemel rakibi Klaksvik'in kadrosu...

Yayınlanma: 07.08.2023 - 15:08

Güncelleme: 07.08.2023 - 15:08

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana takımını elemesi halinde Klaksvik-Molde karşılaşmasının kazananı ile karşılacak. Futbolseverler, Galatasaray'ın muhtemel rakibi Klaksvik hakkında araştırmalara başladı. Peki, Klaksvik hangi ülkenin takımı? Klaksvik teknik direktörü kim? Stadyum kapasitesi kaç? Galatasaray'ın muhtemel rakibi Klaksvik'in kadrosu...

KLAKSVİK NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Klaksvik kulübü Faroe Adaları 'nın Klaksvík şehrinde, 24 Ağustos 1904 tarihinde kuruldu. Faroe Adaları 'nın en üst ligi olan Betrideildin'de mücadele etmektedir.

Kulüp HB 'den sonra 18 şampiyonlukla Betrideildin 'de en fazla şampiyon olan ikinci takımdır. Avrupa Kupalarında oynadığı 16 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 14 de mağlubiyet aldı.

KLAKSVİK STADYUM KAPASİTESİ KAÇ?

Klaksvik maçlarını 3,000 kişilik KÍ Stadı'nda oynamaktadır.

KLAKSVİK TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

Faroe Adaları'nın takımı olan Klaksvik'in teknik direktörü Eytun Kallstein'dir.

KLAKSVİK OYUNCU KADROSU

1 KL Markus Olsen Pettersen

2 DF Patrick da Silva

4 DF Vegard Forren

5 DF Deni Pavlovic

6 OS Mads Boe Mikkelsen

7 OS Árni Frederiksberg

8 OS Jákup Andreasen (Kaptan)

9 FV Páll Klettskar?

10 OS Luc Kassi

11 OS Jonn Johannessen

12 FV Sivert Gussiås

14 OS René Joensen

15 DF Símun Kalsö

16 KL Hannis Matras

17 DF Jóannes Danielsen

18 OS Olaf Hansen

19 OS Dávid Andreasen

20 DF Börge Petersen

21 KL Rói Hentze

22 DF Odmar Færø

23 OS Heini Vatnsdal

24 FV Silas Gaard

25 OS Óli Poulsen

27 FV Tóki á Lógv

28 DF Sølvi Johannessen

29 DF Jákup Nor?oy Vilhelmsen

30 FV Jóhan Josephsen

32 OS Claes Kronberg

— OS Hallur Hansson